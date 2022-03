Engie New Ventures nommé meilleur investisseur stratégique 2022 dans les technologies propres

(Boursier.com) — ENGIE New Ventures, la filiale capital-risque d'Engie dédiée aux startups innovantes accélérant la transition énergétique, est lauréate 2022 du prix mondial du meilleur investisseur stratégique dans les technologies propres, remis par le jury de CFI.co, prestigieux magazine économique international.

Cette récompense souligne la contribution d'ENGIE New Ventures au développement de solutions durables mais aussi la qualité des investissements réalisés qui s'intègrent dans une stratégie à long terme en faveur d'un monde décarboné.

Capital Finance International est un magazine et un site en ligne international dédié à l'économie et à la finance. Chaque année, il met en avant des personnes et des organisations qui contribuent de manière significative à la convergence des économies et apportent une réelle valeur ajoutée à toutes les parties prenantes. Pour un lauréat comme ENGIE New Ventures, cette reconnaissance internationale salue ses excellentes performances dans des domaines clés comme l'identification et l'investissement dans des startups qui développent des solutions et technologies permettant d'atteindre la neutralité carbone.

Le jury s'appuie sur une expérience considérable dans la direction d'entreprise et le journalisme financier pour identifier ses lauréats. Il récompense les performances globales à partir de plusieurs critères :

-Reconnaissance de la pertinence des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour les investisseurs,

-Vision globale reconnaissant l'ensemble des risques et des opportunités,

-Alignement de la performance financière et de l'impact plus large,

-Comportement éthique des entreprises,

-Recherche, analyse et évaluation efficaces des questions ESG,

-Expérience de l'équipe ou des équipes d'investissement,

-Excellence, innovation et contribution globale à la santé, au progrès et à la stabilité à long terme des marchés financiers mondiaux.