Engie New Ventures investit dans la start-up Raptor Maps

(Boursier.com) — ENGIE New Ventures, la filiale capital-risque d'Engie dédiée aux startups innovantes accélérant la transition énergétique, a investi aux côtés d'autres partenaires - MacKinnon, Bennett & Co (MKB), Microsoft Climate Innovation Fund, Blue Bear Capital, DNV et Buoyant Ventures - dans Raptor Maps, une startup américaine (Boston) qui propose une plateforme SaaS leader dans la gestion du cycle de vie des centrales solaires photovoltaïques.

Raptor Maps a créé la plateforme SaaS, Raptor Solar, qui permet aux entreprises et industriels du secteur solaire photovoltaïque de standardiser la collecte et l'analyse des données de leurs centrales solaires, pour améliorer leur performance tout au long du cycle de vie des actifs, depuis le financement et le développement jusqu'à l'exploitation-maintenance. Les utilisateurs de la plateforme peuvent ainsi bénéficier d'un nombre illimité de rapports d'inspection, quantifier les pertes financières résultant de problèmes techniques, ou même comparer leur portefeuille d'actifs à la base de données mondiale de Raptor Maps (actif dans plus de 40 pays).

La plateforme SaaS Raptor Solar sert également de système d'enregistrement auditable des centrales solaires, grâce notamment à une technologie de pointe de jumeau numérique. Première mondiale, les utilisateurs peuvent, par exemple, numériser les numéros de série des panneaux solaires pour optimiser les demandes de garantie et vérifier les chaînes d'approvisionnement.

"Nous sommes très heureux de ce nouvel investissement dans Raptor Maps. La collecte et l'analyse des données joueront un rôle clé dans le développement de l'industrie solaire et nous sommes fiers de contribuer au développement d'ENGIE sur le marché des énergies renouvelables grâce à cet investissement dans une innovation de pointe" précise Johann Boukhors, Directeur Général d'ENGIE New Ventures.