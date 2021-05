Engie New Ventures et Clean Energy Ventures investissent dans ndustrial

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ENGIE New Ventures (ENV), le fonds d'investissement d'ENGIE, et Clean Energy Ventures (CEV), fonds de capital-risque qui investit dans les start-ups CleanTech annoncent leur investissement dans ndustrial, fournisseur américain de logiciels et de services permettant l'optimisation énergétique des sites industriels. ENV et CEV ont mené le tour de table de 6 M$ (5 ME). Orion Energy Systems et Lineage Logistics y ont également participé.

Implantée en Caroline du Nord, la startup ndustrial propose une plateforme d'analyse et une solution de pilotage énergétique conçues pour les sites industriels. En suivant la consommation d'énergie au niveau des process ainsi que les coûts d'approvisionnement en énergie, ndustrial fournit à ses clients des statistiques normalisées sur l'intensité énergétique de leurs procédés de production.

ndustrial a développé une approche globale de la gestion de l'énergie et une maîtrise sophistiquée des déplacements de consommations - ou "load shifting" - pour des clients tels que Lineage Logistics, leader mondial des entrepôts industriels à température contrôlée. En effet, la capacité à ndustrial de se connecter aux systèmes industriels en place lui permet de différer les consommations d'électricité pour éviter les pointes, et cela sans compromettre l'intégrité des process industriels ou des produits périssables.

"Aux Etats-Unis, le load shifting peut permettre des économies importantes en évitant de payer un prix de l'électricité élevé lors des pointes. Dans le secteur du stockage réfrigéré, la consommation énergétique est généralement le deuxième poste de dépense, juste après la masse salariale. C'est dire si les économies potentielles sont importantes", déclarent Vincent PICHON et Sheeraz HAJI, respectivement Directeur d'investissement et Senior Advisor chez ENGIE New Ventures.

ENGIE voit dans cet investissement une étape importante pour répondre de manière plus pertinente aux besoins en énergie des acteurs industriels, notamment dans les secteurs de l'entreposage frigorifique et de l'agroalimentaire. "L'approche globale de la gestion énergétique qui fait la singularité de ndustrial va permettre à ENGIE de compléter son offre en matière d'efficacité énergétique et de solutions décarbonées destinée aux clients industriels et commerciaux", déclare Johann BOUKHORS, Directeur Général d'ENGIE New Ventures.

"Le secteur industriel est la dernière frontière de la digitalisation. ndustrial est fière de s'associer à ENGIE et d'aider le Groupe à accélérer ses efforts en vue de proposer des solutions sur mesure aux clients industriels désireux de gagner en compétitivité tout en réduisant leur impact environnemental", explique Jason MASSEY, PDG de ndustrial.