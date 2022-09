Engie : Mise en oeuvre d'un plan mondial d'actionnariat salarié "Link 2022"

(Boursier.com) — Engie annonce la mise en oeuvre d'un nouveau plan mondial d'actionnariat salarié "Link 2022". L'Offre permet aux collaborateurs du Groupe d'acquérir des actions par le biais d'un fonds commun de placement d'entreprise ou en direct, en fonction des contraintes juridiques et fiscales locales. Deux formules sont proposées :

- Link Classique : une formule avec prix décoté de 20% et attribution gratuite d'Actions supplémentaires à titre d'abondement.

- Link Multiple : une formule permettant de recevoir, à l'échéance ou en cas de déblocage anticipé, un montant correspondant à son apport personnel, augmenté d'une performance correspondant au plus élevé des montants suivants : (i) un rendement annuel garanti sur l'apport personnel et (ii) un multiple de la hausse de la moyenne protégée du cours de l'Action par rapport au Prix de Référence.

L'Offre sera réalisée par le biais d'une cession d'actions et/ou d'une augmentation de capital réservées aux adhérents du plan d'épargne groupe et du plan d'épargne groupe international conformément aux dispositions des articles L. 3332-24 et L. 3332-18 du Code du travail.

Les actions proposées dans le cadre de l'Offre seront des actions nouvelles émises conformément aux dispositions des 24e et 25e résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2022 et/ou des actions existantes préalablement rachetées par ENGIE S.A. conformément au programme de rachat d'actions.

Conformément à la décision du Conseil d'administration d'ENGIE S.A. en date du 21 avril 2022, le nombre maximum d'actions proposées dans le cadre de l'Offre est fixé à 17 millions, soit 0,70% du capital social au jour de la décision du Conseil d'administration.

Cette Enveloppe Globale comprend une sous enveloppe pour la formule 'Link Multiple' limitée à 135 millions d'euros. Il sera également tenu compte d'un plafond de 0,5% du capital social pour les actions émises en vertu de la 25ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte susmentionnée au profit de l'établissement financier contrepartie de l'Offre pour la formule Link Multiple pour permettre l'attribution de "Stock Appreciation Rights" dans les pays où le FCPE ne sera pas proposé.

Le montant des demandes individuelles pourrait être réduit si le nombre total des Actions demandées dans le cadre de l'Offre excède l'Enveloppe Globale ou l'une des sous-enveloppes.