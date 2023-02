Engie : les résultats s'envolent, le dividende aussi

(Boursier.com) — Engie va augmenter son dividende de 65% après avoir vu ses résultats s'envoler l'an passé grâce à la flambée des prix du gaz naturel et de l'électricité causée par les perturbations de l'approvisionnement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'énergéticien a ainsi dégagé sur l'exercice 2022 un résultat net récurrent part du groupe de 5,2 milliards d'euros, contre 2,9 MdsE un an plus tôt, pour des revenus en augmentation de 62,2% (+60,4% en organique) à 93,9 MdsE. Le résultat opérationnel s'élève à 9 MdsE contre 6,1 MdsE en 2021, en hausse organique de 43%.

Le conseil d'administration propose un dividende de 1,40 euro par action au titre de 2022, contre 0,85 euro sur l'exercice précédent, ce qui correspond à un taux de distribution de 65%, en ligne avec la politique de dividende du Groupe visant à distribuer 65 à 75% du résultat net récurrent part du Groupe et incluant un dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période de 2023 à 2025..

Le Groupe prévoit à moyen terme une croissance principalement portée par les investissements dans les Renouvelables et par l'amélioration des performances d'Energy Solutions, ainsi qu'une contribution stable des Infrastructures. GEMS permettra de renforcer le modèle intégré en garantissant la sécurité d'approvisionnement en énergie, l'optimisation et la gestion des risques pour ENGIE et ses clients. En raison de l'arrêt progressif des centrales d'ici 2025 en Belgique, la contribution nucléaire a été exclue de l'indication de l'EBIT.

D'un point de vue financier, le management vise un RNRpg entre 3,4 et 4 MdsE en 2023, entre 3,8 et 4,4 MdsE en 2024 et entre 4,1 et 4,7 MdsE en 2025. L'EBIT excluant le Nucléaire est anticipé entre 6,6 et 7 ,6 MdsE cette année et entre 7,2 et 8,2 MdsE l'an prochain. Engie continue de viser une notation de crédit " strong investment grade " et un ratio de dette nette économique sur EBITDA inférieur ou égal à 4.

Catherine MacGregor, Directrice générale, a déclaré : "2022 a été une année sans précédent au cours de laquelle ENGIE a joué un rôle majeur pour garantir la sécurité d'approvisionnement, en restant proche de ses clients tout au long de la crise... Nous avons notamment atteint notre objectif d'accélérer, dès 2022, la croissance annuelle de nos capacités renouvelables de 3 GW à 4 GW. 2022 a également été une année de recentrage, à la fois stratégique et géographique. La réalisation du plan de cession de 11 milliards d'euros va nous permettre d'augmenter significativement nos investissements dans les énergies renouvelables et les solutions de décarbonation pour nos clients. Dans le nouveau paradigme énergétique, il est plus que jamais essentiel d'accélérer la transition et de s'appuyer sur un mix énergétique équilibré, garant de la souveraineté et de la fiabilité de notre système énergétique. Face à ces défis, le modèle intégré d'Engie a démontré toute sa pertinence et sa force".