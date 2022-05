Engie : le titre flambe après le relèvement des objectifs

(Boursier.com) — Porté par le relèvement de ses objectifs 2022, Engie s'envole de 5,4% à 12,3 euros en début de séance. Le groupe énergétique anticipe désormais pour l'exercice en cours un résultat net récurrent, part du Groupe, compris entre 3,8 et 4,4 milliards d'euros (contre une prévision antérieure de 3,1 à 3,3 MdsE), sur la base d'une fourchette indicative d'Ebitda allant de 11,7 à 12,7 milliards d'euros (contre 10,7 à 11,1 MdsE) et d'un EBIT allant de 7 à 8 MdsE (vs 6,1 à 6,5 MdsE).

Engie a précisé avoir envisagé divers scénarii, dont celui d'une rupture d'approvisionnement en gaz. Dans la grande majorité de ces scénarii, et compte-tenu des mesures de gestion des risques mises en place, la performance attendue pour 2022 reste résiliente grâce au modèle économique intégré du groupe, qui repose sur un portefeuille de capacités renouvelables en croissance, d'importantes Infrastructures régulées et des centrales thermiques flexibles.

Le premier fournisseur de gaz en France a par ailleurs indiqué s'être mis d'accord avec Gazprom sur un mécanisme, en cours de mise en place, lui permettant de respecter ses obligations de paiement du gaz russe - alors que Moscou requiert désormais que celui-ci soit in fine réalisé en roubles -, tout en évitant le risque lié aux devises.

Au premier trimestre, Engie, qui bénéficié à plein de l'envolée des prix de l'énergie, a dégagé un Ebit de 3,5 milliards d'euros, en hausse de 74% et de 76,4% en organique, pour des revenus de 25,6 milliards d'euros (+85% et +84,4% en organique).

Oddo BHF évoque une très bonne performance et réitère son avis 'surperformer' et sa cible de 18 euros. "Le communiqué très favorable de ce matin confirme que l'environnement actuel reste positif pour l'entreprise, comme prévu", souligne le broker. Pour Morgan Stanley ('surpondérer'), Engie a livré un "trifecta de bonnes nouvelles" avec des résultats nettement supérieurs au consensus, des prévisions élevées et une exposition réduite au gaz. Cette dernière devrait rassurer les investisseurs sur l'impact potentiel pour Engie d'une interdiction sur les importations de gaz russe, ajoute MS.