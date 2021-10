Engie, le Sigeif et la commune de Marcoussis inaugurent la plus grande ferme solaire d'Ile-de-France

(Boursier.com) — Ce 4 octobre, Catherine MacGregor (directrice générale d'Engie), Jean-Jacques Guillet (président du SIGEIF), Olivier Thomas (maire de Marcoussis et conseiller départemental) ont inauguré la plus grande ferme photovoltaïque d'Ile-de-France, en présence de Barbara Pompili (Ministre de la Transition écologique). D'une puissance de 20,3 MWc sur une superficie de 23 hectares, elle produit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus 10.000 habitants.

Ce projet emblématique, lauréat de l'appel d'offres lancé par le Ministère de la Transition écologique, a été co-construit par le SIGEIF, la commune de Marcoussis et Engie pour répondre aux enjeux de la transition énergétique liés à la production locale d'électricité renouvelable. Cela contribue à une moindre dépendance énergétique de la région Île-de-France et au verdissement des réseaux d'électricité. L'installation se situe sur un terrain ayant accueilli des remblais issus des travaux de réalisation de la LGV Atlantique. Cette installation photovoltaïque vient donner une seconde vie à ce site sur lequel la biodiversité est préservée : des zones-refuges ont été créées, des clôtures perméables préservant la circulation de la faune ont été installées, les zones boisées ont été renforcées, etc.

La population locale a été associée au développement de cette ferme solaire... La campagne de financement participatif citoyenne engagée a rencontré un grand succès ; elle a permis de collecter près de 1,4 million d'euros en moins de 6 semaines auprès des habitants de Marcoussis, de ceux de l'Essonne et des départements limitrophes.

"Engie, premier développeur d'énergies renouvelables en France avec un mix énergétique qui en est composé à 75%, est le leader du solaire en France, avec 1,3 GW que nous construisons et opérons aujourd'hui. L'inauguration de la ferme solaire de Marcoussis est une belle réussite qui incarne la notion de projet de territoire telle que nous la concevons, en parfaite collaboration avec les partenaires locaux et les élus, que je tiens à remercier pour leur confiance. Le recours au financement participatif a favorisé l'ancrage territorial de ce projet et a permis aux habitants de devenir acteurs de la transition énergétique", commente Catherine MacGregor.