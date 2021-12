Engie : le nucléaire belge en question

(Boursier.com) — Engie est sous pression en cette fin de semaine avec un titre qui abandonne 2,6% à 12,8 euros. Ce flux vendeur est à relier à une information venue de Belgique puisque le gouvernement local souhaiterait contraindre le groupe français à rembourser les provisions liées à la sortie du pays du nucléaire. Or, à l'heure actuelle, ces provisions atteignent 13,9 milliards d'euros.

"L'Etat entend contraindre Engie Electrabel, l'exploitant des différents réacteurs nucléaires en Belgique, à rembourser, d'ici 2030, les 9,1 milliards de provisions nucléaires qui lui étaient, jusqu'ici, reprêtés par sa filiale Synatom, chargée de gérer les fonds de la fin de l'atome. Et cela à raison, et pour un premier volet, d'1,5 milliard par an jusqu'en 2025 ", peut-on lire dans 'L'Echo' et 'Le Soir'.

En plus du remboursement des 9,1 milliards, la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten souhaite s'assurer qu'Electrabel restera forte, même après la sortie du nucléaire, afin d'éviter que le coût de la sortie de l'atome ne retombe sur le contribuable. De plus, le projet de loi de la ministre prévoit un contrôle accru des décisions d'investissement de Synatom et de la politique de dividendes d'Electrabel.

"Electrabel rappelle avoir toujours fait face à l'ensemble des obligations résultant de son statut d'opérateur nucléaire telles que fixées par la loi de 2003, et continuera d'agir de la sorte. Sa notation de crédit atteste de la solidité de son bilan", a réagi la branche belge d'Engie.