Engie : le dividende sera distribué le 3 mai

(Boursier.com) — Tandis que l'Assemblée des actionnaires d'Engie a approuvé le paiement d'un dividende de 1,40 euro par action, ce dernier sera distribué le 3 mai prochain.

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a revalorisé le dossier de 15,5 à 17 euros avec un avis à l'achat. Le titre progresse de 1,2% ce jeudi à 14,60 euros.

Plan Climat à suivre

Au cours de cette Assemblée, Catherine MacGregor, Directrice Générale, a détaillé la mise en oeuvre du plan climat du Groupe et a échangé avec les actionnaires au cours d'un débat spécifiquement consacré à cette thématique.

Le Président du Conseil d'administration a réaffirmé l'engagement du groupe à poursuivre tout au long de l'année un dialogue transparent et approfondi avec ses parties prenantes sur les sujets climatiques, sur la base d'informations qui seront progressivement harmonisées dans le cadre de la directive CSRD. ENGIE a d'ores et déjà renforcé le niveau d'information dans le cadre de son rapport TCFD inclus dans le rapport intégré.

Le Président du Conseil d'administration a par ailleurs rappelé l'engagement du Conseil à consulter les actionnaires sur la stratégie climatique tous les trois ans, ou en cas de modification significative de celle-ci, et à présenter à chaque Assemblée Générale la mise en oeuvre de cette stratégie sous la forme d'un point à l'ordre du jour suivi d'un débat...