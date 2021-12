Engie : le Conseil propose les renouvellements de mandats de Jean-Pierre Clamadieu et Ross McInnes

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration du groupe Engie, réuni le 16 décembre, a délibéré sur l'évolution de sa composition alors que deux mandats d'administrateurs arrivent à échéance lors de la prochaine Assemblée générale de ses actionnaires.

Le Conseil a décidé de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Pierre Clamadieu pour une durée de 4 ans, et a exprimé son intention de confirmer Jean-Pierre Clamadieu dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration en cas de renouvellement de son mandat par l'Assemblée générale.

Le Conseil a également décidé de proposer le renouvellement pour une durée de 4 ans du mandat d'administrateur de Ross McInnes, actuel Président du Comité pour l'Ethique, l'Environnement et le Développement Durable, membre du Comité d'Audit et membre du Comité de la Stratégie, des Investissements et des Technologies.