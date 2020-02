Engie : le bénéfice net récurrent annuel a progressé de 9%

(Boursier.com) — Engie a publié jeudi des résultats en nette hausse au titre de 2019, portés par ses activités de production d'électricité et de gestion d'énergie, et s'est fixé une nouvelle série d'objectifs de croissance à deux ans.

Engie, qui vient de mettre en place une direction intérimaire après le non-renouvellement de sa directrice générale Isabelle Kocher, a ainsi enregistré en 2019 un résultat net récurrent part du groupe de 2,7 milliards d'euros (+9% en variation brute, +11% en organique), un Ebitda de 10,4 milliards (+7%) et des ventes de 60,1 milliards (+5%). Son résultat net part du groupe, freiné notamment par la révision à la hausse des provisions nucléaires en Belgique, est dans le même temps resté stable à 1 milliard d'euros.

Engie précise qu'il vise pour 2020 un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros, sur la base d'un Ebitda prévisionnel de 10,5 à 10,9 milliards. Pour 2022, il vise un taux de croissance annuel moyen de son résultat net récurrent part du groupe compris entre 6 et 8% (soit entre 3,2 et 3,4 milliards d'euros), avec des hausses annuelles moyennes de 2 à 4% pour l'Ebitda et de 4 à 6% pour le résultat opérationnel courant.

Engie propose un dividende de 0,80 euro par action au titre de 2019, en hausse de 7%.