Engie : la note du groupe sous surveillance négative chez S&P

Engie : la note du groupe sous surveillance négative chez S&P









(Boursier.com) — L'agence de notation financière Standard & Poor's a placé mercredi sous surveillance avec implication négative la note de crédit "A-/A-1" à long et court terme d'Engie dans un contexte d'épidémie de coronavirus, de réduction des marges de manoeuvre financières, et sur fond de changement de gouvernance du groupe.

Cette mise sous surveillance signifie que S&P envisage de dégrader la note de crédit du groupe énergétique français.

Compte-tenu du ralentissement probable de l'économie européenne lié au Covid-19, S&P estime que les bénéfices du groupe énergétique seront mis sous pression par une contribution moins importante des son activité Solutions clients, la plus cyclique, et par des prix de l'énergie plus bas contre lesquels le groupe n'est pas couvert à partir de 2021.

La marge de manoeuvre financière a été réduite par de nombreuses acquisitions en 2019 et par une révision en hausse des provisions de la branche nucléaire d'Engie.

S&P souligne aussi les incertitudes concernant la stratégie et l'organisation du groupe, dans un contexte de recherche d'un nouveau dirigeant, après le départ en février d'Isabelle Kocher.