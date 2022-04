Engie : Jean-Pierre Clamadieu est reconduit dans ses fonctions

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires du groupe Engie s'est tenue ce 21 avril 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, sous la présidence de Jean-Pierre Clamadieu. Après deux années pendant lesquelles cette Assemblée avait été organisée à huis clos en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie, la réunion s'est déroulée en présence des actionnaires et a été retransmise en direct sur le site internet du groupe. Avec un quorum de 70,9%, l'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'Administration.

Les actionnaires ont ainsi décidé du renouvellement des mandats d'administrateur de Jean-Pierre Clamadieu et de Ross McInnes, ainsi que de la nomination comme administratrice indépendante de Marie-Claire Daveu, pour une durée de 4 ans.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a pris acte de la désignation de Magali Viot et Yoan Kosnar, en qualité d'administrateurs représentant les salariés, aux côtés de Christophe Agogué dont le mandat a été renouvelé. Le Conseil d'Administration remercie Alain Beullier et Philippe Lepage pour leur engagement.

Avec ces nominations, le Conseil d'Administration du Groupe Engie compte désormais 15 membres dont 7 hommes. La proportion d'administrateurs indépendants est de 64%.

Les actionnaires ont approuvé le paiement d'un dividende de 0,85 euro par action, le 27 avril.

Attaché au dialogue avec ses actionnaires, le Conseil a décidé de consulter l'Assemblée générale sur les grands axes de la stratégie de transition climatique d'Engie. Les actionnaires ont voté à 96,7% en faveur de la résolution proposée par le Conseil, confortant ainsi la stratégie et les engagements du Groupe.

Jean-Pierre Clamadieu reste Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration d'Engie, qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale, a renouvelé Jean-Pierre Clamadieu dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration.

A cette occasion, Jean-Pierre Clamadieu a déclaré : "Je remercie chaleureusement nos actionnaires pour la confiance qu'ils ont manifestée en renouvelant mon mandat d'administrateur et mes collègues, membres du Conseil, qui m'ont renouvelé dans mes fonctions de Président. Je suis par ailleurs heureux de constater qu'une large majorité des actionnaires d'Engie soutient la stratégie de transition climatique du Groupe. En mettant le cap vers la neutralité carbone en 2045, et en orientant résolument nos investissements vers des activités essentielles à la transition énergétique, Engie confirme son engagement et sa volonté de jouer pleinement son rôle de leader face à des enjeux énergétiques, climatiques et sociaux plus essentiels que jamais".