Engie : Isabelle Kocher se défend !

Crédit photo © Engie

(Boursier.com) — Attaquée dans les médias, mais aussi en interne, Isabelle Kocher répond aux critiques. Dans une interview accordée au 'Figaro', la directrice générale d'Engie défend son bilan à la tête du groupe énergétique alors que son mandat arrive à échéance en mai prochain. Alors que le Conseil d'administration du groupe énergétique se serait montré très critique envers elle, Isabelle Kocher affirme que "la stratégie d'Engie n'est pas seulement celle du management : elle a été validée par le conseil d'administration et par son président...".

Au niveau de la stratégie justement, jugée peu lisible par certains observateurs, la dirigeante oppose son véto à toute scission des infrastructures gazières de l'ancien Gaz de France : "Faire évoluer notre groupe évidemment, accélérer la transformation évidemment. Mais démanteler et vendre Engie par appartements, non ! Et je le dis avec force. Le groupe est un grand fleuron français et je ferai tout pour qu'il le reste".

Enfin, si beaucoup mettent en avant la faible performance boursière de la société qu'elle dirige (notamment face à Iberdrola ou Enel), Isabelle Kocher affirme : "certains veulent faire de la performance boursière à court terme l'alpha et l'oméga d'une stratégie. Je m'inscris contre cette vision. Et il se trouve de plus qu'Engie est particulièrement attractive avec une augmentation du cours de Bourse ces 12 derniers mois, portée par la croissance de nos résultats".