Engie inaugure son nouveau centre de recherche

(Boursier.com) — Jean -Pierre Clamadieu (Président du Conseil d'Administration d'Engie), Claire Waysand (Directrice Générale par intérim d'Engie), Azzédine Taïbi (maire de Stains), Bernard Larrouturou (Directeur Général de la Recherche et l'Innovation représentant Frédérique Vidal, Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche), et Eric Cesari (Vice-Président de la Métropole du Grand Paris) ont inauguré le nouveau centre de recherche du Groupe Engie situé à Stains en Seine-Saint-Denis : Engie Lab CRIGEN.



EngieLab CRIGEN est le centre corporate de R&D du Groupe Engie. Le Lab CRIGEN est implanté sur le site du Campus Urban Valley, lauréat de la première édition d'Inventons la Métropole du Grand Paris. Il s'agit du projet le plus avancé de ce concours par ailleurs récompensé aux MIPIM Awards 2020 dans la catégorie "Best futura mega project". Initialement basé à Saint-Denis, Engie Lab CRIGEN a récemment déménagé à Stains dans un bâtiment éco-conçu.

200 chercheurs

Ce centre de recherche comprend 200 chercheurs de 11 nationalités différentes, dont plus de 50 titulaires d'un doctorat et une vingtaine de doctorants, spécialistes de haut niveau des gaz verts, des nouvelles utilisations de l'énergie et experts des technologies du futur.

Les chercheurs du Engie Lab CRIGEN mènent des projets opérationnels de R&D et développent des pilotes industriels, en France et en Europe, afin de développer les technologies bas carbone et de les porter à maturité. Les travaux de recherche s'articulent autour de trois thèmes principaux : les énergies bas carbone et en particulier les gaz verts (hydrogène, biogaz, etc.) ; la consommation d'énergie intelligente et efficace dans les domaines de la ville, du bâtiment et de l'industrie 4.0 ; les technologies émergentes indispensables à la transition énergétique

Rappelons que la recherche et l'innovation sont au coeur de la stratégie d'Engie avec 189 ME d'investissement en 2019 ; 400 brevets en portefeuille ; 8 centres de R&D dans 7 pays et 900 chercheurs.