Engie inaugure le plus grand parc éolien d'Egypte

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Engie et ses partenaires de consortium ont inauguré, le 5 décembre, le parc éolien de Ras Ghareb, le premier parc éolien privé et le plus grand d'Egypte.

L'exploitation commerciale du projet Ras Ghareb, qui dispose d'une capacité de 262,5 MW, a débuté en octobre 2019, soit 6 semaines avant la date prévue. Il s'agit du 1er parc éolien faisant l'objet d'un appel d'offres dans le cadre d'un schéma BOO (Build-Own-Operate) en Egypte. Le projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement égyptien d'accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique avec une capacité de production éolienne cible de 7 GW d'ici 2022.

La société de projet, Ras Ghareb Wind Energy SAE, est détenue par Engie (40%) et ses partenaires Toyota Tsusho Corporation/Eurus Energy Holdings Corporation (40%) et Orascom Construction (20%).

Le coût d'investissement total du projet atteint environ 380 millions de dollars.