Engie grimpe, les cessions d'actifs sont clairement lancées

(Boursier.com) — Engie s'offre la tête du CAC40 après son point trimestriel, en hausse de 4% à 12,4 euros. Le groupe énergétique a vu ses résultats nettement reculer au troisième trimestre mais son ROC a progressé de 2% sur une base organique et les objectifs 2020 devraient être atteints. Il "s'attend à ce que la résilience de ses activités compense en grande partie" l'impact des nouvelles restrictions mises en oeuvre pour lutter contre le coronavirus.

Répétant son intention de rétablir le paiement d'un dividende, le management a confirmé viser pour 2020 un résultat net récurrent part du groupe entre 1,7 et 1,9 milliard d'euros reposant sur une fourchette indicative d'Ebitda de 9,0 à 9,2 milliards et de résultat opérationnel courant (ROC) entre 4,2 et 4,4 MdsE.

Après avoir cédé 29,9% de Suez à Veolia pour 3,4 milliards d'euros début octobre, soit la quasi-totalité de sa participation, Engie envisage désormais de vendre ses 40,4% au capital de GTT, spécialiste des systèmes de confinement à membrane pour le transport du gaz, "par le biais d'un processus de vente formel à un tiers (ou) par une vente sur les marchés".

La société a également bouclé la première phase de la revue stratégique d'une partie de ses activités de services (les "solutions clients"). Le périmètre préliminaire des activités qui seront conservées et de celles dont l'actionnariat pourrait évoluer a été défini en évaluant l'alignement de chacune des activités de Solutions Clients avec la nouvelle orientation stratégique du Groupe en tenant compte de trois critères principaux : le business model, la nature de l'activité et le potentiel de développement dans chaque zone géographique.

Engie conservera les activités de Solutions Clients centrées sur la production d'énergie à faible émission de CO2, les infrastructures énergétiques et les services associés fournissant des solutions sophistiquées, intégrées et à grande échelle, aux villes, communautés et industries. Pour les autres activités de Solutions Clients, une nouvelle entité, leader dans les activités asset-light et leurs services associés, sera créée. Ces activités bénéficient de fortes perspectives de croissance et de positions de premier rang, mais sont néanmoins moins alignées avec la nouvelle orientation stratégique d'Engie. Après la finalisation de cette première phase, les prochaines étapes sont la conception de l'organisation et la nomination des futures équipes managériales pour la nouvelle entité proposée, la préparation de la séparation des activités, et enfin l'examen des options d'actionnariat futur.

"Les performances d'ENGIE ont démontré une forte reprise au troisième trimestre par rapport au trimestre précèdent. Le Groupe enregistre ainsi une légère croissance organique au troisième trimestre par rapport à l'année dernière, avec une performance solide des Renouvelables, activité de croissance clé pour ENGIE. La plupart de nos activités réalisent de bonnes performances et nous sommes bien préparés pour faire face aux nouvelles restrictions liées à la Covid-19 imposées dans certaines de nos principales zones géographiques. En conséquence, nous prévoyons d'atteindre nos objectifs financiers en 2020 dans les fourchettes annoncées", a déclaré Judith Hartmann, DGA, membre de la Direction Collégiale et Directrice Financière du Groupe.