Engie : Gazprom réduit encore ses livraisons de gaz

(Boursier.com) — Engie affirme que Gazprom l'a informé d'une réduction des livraisons de gaz à partir de mardi "en raison d'un désaccord entre les parties sur l'application de certains contrats". "Engie avait déjà sécurisé les volumes nécessaires pour respecter ses engagements envers ses clients et ses propres besoins, et mis en place plusieurs mesures pour réduire significativement les impacts financiers et physiques directs qui pourraient résulter d'une interruption de l'approvisionnement en gaz par Gazprom", précise le groupe français.

Les livraisons pour Engie de Gazprom ont considérablement diminué depuis le début de la guerre en Ukraine, avec un approvisionnement mensuel récent d'environ 1,5 TWh, ce qui se compare aux approvisionnements annuels totaux d'Engie en Europe supérieurs à 400 TWh.

Par ailleurs, les discussions entre Engie et l'Algérien Sonatrach portent sur des contrats de moyen et long termes mais ne concernent pas l'hiver prochain, a déclaré lundi le directrice générale adjointe du groupe français, Claire Waysand.