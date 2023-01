Engie : Frank Lacroix est nommé DG adjoint

(Boursier.com) — Engie annonce la nomination, à compter du 1er février 2023, de Frank Lacroix en tant que Directeur Général Adjoint du Groupe, en charge de la Global Business Unit Energy Solutions. Il reportera à Catherine MacGregor, Directrice Générale d'Engie et sera membre du Comité Exécutif du Groupe.

Frank Lacroix succède à Cécile Prévieu, nommée Directrice Générale Adjointe de la Global Business Unit Infrastructures à compter de la même date. Frank Lacroix a passé l'essentiel de sa carrière dans le secteur de l'énergie, où il est reconnu comme un leader expérimenté dans les installations décentralisées et les services énergétiques.

Edouard Sauvage est nommé Directeur Général Adjoint Chargé de missions auprès de la Directrice Générale.

"Frank Lacroix va apporter à Engie son expérience reconnue des services énergétiques et des projets de transformation à grande échelle. Il va contribuer à l'accélération du développement de nos activités au service de la décarbonation de nos clients, pour atteindre les objectifs ambitieux du Groupe de croissance et de performance opérationnelle dans ses métiers", déclare Catherine MacGregor qui poursuit : "Avec la nomination de Cécile Prévieu, Engie réaffirme son ambition d'acteur engagé dans la transition énergétique, et sa volonté de poursuivre la transformation de ses métiers historiques d'infrastructures et de stockage de gaz dans un contexte marqué par une crise qui rend ces actifs plus essentiels que jamais. Je suis heureuse de pouvoir m'appuyer sur l'expérience et le grand professionnalisme d'Edouard Sauvage, dont l'engagement sans faille a été déterminant face à la crise sans précédent que traverse le monde de l'énergie".