Engie finalise la cession de la société Endel à Altrad

(Boursier.com) — Le groupe français de services à l'industrie Altrad a annoncé ce lundi matin avoir acquis auprès d'Engie la société Endel, spécialisée dans la maintenance industrielle et les services au secteur nucléaire. Altrad précise dans un communiqué que l'acquisition est effective depuis le 1er avril. Le groupe était entré en négociations exclusives en août dernier avec Engie pour racheter Endel.

Endel intervient auprès de ses clients notamment dans les centrales nucléaires, dans les domaines de la pétrochimie, de la sidérurgie, du raffinage, de l'industrie navale et de la pharmacie. Endel, qui emploie 5.200 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros en 2020.

Le périmètre du projet de cession n'incluait pas les filiales Pierre Guerin, CNN MCO et Eras.

Avec cette acquisition, le groupe industriel français Altrad, qui emploie plus de 35.000 collaborateurs et dont BPIfrance est actionnaire, entend ouvrir une nouvelle page de son développement en France et souhaite renforcer son offre industrielle en ingénierie et en mécanique. L'opération de reprise d'Endel par Altrad s'inscrit dans un projet industriel de long terme, créateur de valeur pour les salariés et les clients d'Endel.