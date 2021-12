Engie finalise la cession d'une participation de 11,5% du capital de GRTgaz

(Boursier.com) — Engie et la Société d'Infrastructures Gazières (SIG), véhicule d'investissement détenu par CNP Assurances et la Caisse des Dépôts, ont finalisé l'acquisition d'une participation de 11,5% du capital de GRTgaz par SIG auprès d'Engie pour un montant de 1,1 milliard d'euros.

Avec cette opération, SIG, présent dans le capital de GRTgaz depuis 2011 avec une participation de 25%, détient désormais près de 39% du tour de table. Engie conserve 61% du capital.

Cette acquisition inclut pour SIG la cession de 17,8% dans Elengy en échange de nouvelles actions GRTgaz, et permet de simplifier la structure actionnariale de GRTgaz qui détient à l'issue de cette opération 100% d'Elengy.

Avec la finalisation de cette opération, Engie poursuit l'exécution de son plan stratégique visant à rééquilibrer son exposition dans les réseaux gaziers français vers les énergies renouvelables et d'autres actifs d'infrastructure, tout en continuant la consolidation comptable de GRTgaz.

"La présence au capital des grandes infrastructures nationales et l'accompagnement dans leur adaptation aux enjeux de la transition énergétique sont au coeur des priorités stratégiques de la Caisse des Dépôts et de CNP Assurances", expliquent ces derniers qui poursuivent : "Ce nouvel investissement dans GRTgaz s'inscrit pleinement dans cette mission et réaffirme la relation étroite du groupe Caisse des Dépôts avec Engie dans ce domaine".