Engie : évolutions au conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Engie qui s'est réuni le 21 février 2024, a décidé, sur recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, de proposer à l'Assemblée Générale du 30 avril les évolutions suivantes de la composition du Conseil d'administration :

-La nomination de Michel Giannuzzi, en qualité d'administrateur indépendant, en remplacement de Lord Peter Ricketts of Shortlands dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de cette Assemblée générale ;

-Le renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Fabrice Brégier, dont le mandat arrivera également à échéance.

L'expérience de Michel Giannuzzi comme dirigeant d'entreprises industrielles cotées ainsi que son expérience internationale, sa connaissance des secteurs industriels forts consommateurs d'énergie et des problématiques de décarbonation, viendront compléter les expériences et compétences présentes au sein du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration remercie chaleureusement Lord Peter Ricketts of Shortlands pour son implication dans les travaux du Conseil pendant 8 années.

Si l'Assemblée générale du 30 avril 2024 suit les recommandations du Conseil sur cette nomination et sur le renouvellement qui lui seront proposés, le nombre d'administrateurs restera à 14 dont 60% d'administrateurs indépendants et 50% de femmes...