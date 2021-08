Engie étudierait la cession d'actifs en Indonésie

(Boursier.com) — Engie pourrait se séparer de ses participations dans divers projets géothermiques en Indonésie. Selon des sources proches du dossier citées par 'Bloomberg', le groupe énergétique a engagé des discussions avec des conseillers potentiels sur une éventuelle cession qui pourrait lui rapporter entre 300 et 500 millions de dollars. Les délibérations n'en sont qu'à leurs débuts, et Engie pourrait décider de faire marche arrière, ont précisé les sources de l'agence. L'île indonésienne de Sumatra compte 140 volcans actifs, ce qui lui confère le plus fort potentiel de production d'énergie géothermique au monde et représente environ 40% des réserves mondiales, selon Engie.