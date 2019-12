Engie et Meridiam remportent une concession de 50 ans auprès de l'Université de l'Iowa

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Engie et Meridiam ont remporté une concession de 50 ans évaluée à 1 milliard de dollars afin d'apporter une réponse aux enjeux de l'Université de l'Iowa (UI) en matière d'efficacité énergétique, de gestion de l'eau et plus globalement de durabilité. Le projet concerne deux campus s'étendant sur près de 700 hectares à Iowa City, soit l'une des plus grandes surfaces universitaires aux Etats-Unis.

Meridiam, l'un des principaux investisseurs à long terme dans les infrastructures de transition énergétique durable, et Engie seront partenaires à parts égales (50/50) dans une nouvelle entité ad hoc dotée de ressources locales.

Ce partenariat met à la disposition de l'Université les ressources mondiales, les connaissances opérationnelles et les pratiques exemplaires dont elle a besoin pour fournir des services essentiels tout en lui permettant de se concentrer sur ses missions premières dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. Engie sera en charge de l'exploitation, l'entretien, l'optimisation et l'amélioration des systèmes de services publics sur le campus universitaire. Le projet inclut la fourniture de chaleur, de froid et d'électricité au campus par l'intermédiaire d'un réseau dédié ainsi que la gestion de services d'eau sanitaire et d'égouts pluviaux de haute qualité.

Rappelons que l'Université de l'Iowa a été fondée en 1847. Elle est la plus ancienne institution d'enseignement supérieur de l'Etat et l'une des premières universités publiques du pays avec des programmes de haut niveau en sciences de la santé, une distinction spéciale dans les arts et le premier programme de création littéraire aux Etats-Unis avec plus de 40 lauréats de prix Pulitzer parmi les professeurs et les anciens étudiants.