Engie et Masdar s'allient pour soutenir l'hydrogène vert aux EAU

(Boursier.com) — Engie et Masdar, spécialiste dans le domaine des énergies renouvelables à la croissance la plus rapide au monde, ont annoncé la signature d'une alliance stratégique visant à codévelopper un pôle d'hydrogène vert basé aux Emirats Arabes Unis.

Les deux entreprises cherchent à déployer des projets d'une capacité d'au moins 2 GW d'ici 2030, avec un investissement total de l'ordre de 5 milliards de dollars US.

L'accord a été signé par Sultan Ahmed Al Jaber (Ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des EAU, Directeur général du groupe ADNOC et Président de Masdar) et par Catherine MacGregor (Directrice générale d'Engie), en présence de Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Prince héritier d'Abou Dhabi) et d'Emmanuel Macron (Président de la République française), lors de sa visite aux Emirats arabes unis.

Ce partenariat vise à exploiter les synergies et les complémentarités entre Masdar, qui agira comme investisseur et développeur de projets d'énergies renouvelables, et Engie comme leader dans le déploiement de l'hydrogène bas carbone et positionnera ainsi les Emirats arabes unis comme pionnier de l'hydrogène vert. En s'appuyant sur les infrastructures existantes, les deux entreprises cibleront, dans un premier temps, l'approvisionnement local, avant, dans un second temps, d'accroître les capacités de production pour créer un centre de référence consacré à l'hydrogène vert à l'échelle des pays du Golfe, avec la possibilité d'exporter vers d'autres marchés.