Engie et Gasag remportent un contrat d'envergure en Allemagne

(Boursier.com) — Engie et Gasag ont remporté un contrat d'envergure en Allemagne pour la fourniture d'une infrastructure énergétique décentralisée, des solutions de mobilité, de digitalisation et des services aux résidents dans le cadre du nouveau quartier intelligent bas carbone "Das Neue Gartenfeld" ("Le nouveau jardin aux champs"), situé à Spandau, dans le nord-ouest de Berlin.

L'objectif de ce projet est de transformer un ancien site de production de câbles en un véritable quartier durable du futur, résolument avant-garde, s'appuyant sur des concepts innovants en matière de mobilité, d'énergie et de digitalisation, dans une approche collaborative avec ses habitants qui devraient être 10.000 en 2029. Afin de soutenir la mise en oeuvre de ce projet pionnier, Engie et son partenaire allemand Gasag s'associent pour assurer la construction et l'exploitation d'une infrastructure énergétique hautement efficace et fourniront également des services et solutions en matière de mobilité et d'approvisionnement énergétique.

L'offre comprend notamment :

- la conception, la construction et l'exploitation d'une centrale de production décentralisée de chaleur et de froid, des pompes à chaleur, ainsi que du réseau urbain de distribution associé à l'ensemble des bâtiments de ce nouveau quartier bas carbone au travers d'un contrat de 20 ans ;

-la préparation des installations pour l'arrivée de l'hydrogène à plus long terme en remplacement du gaz naturel ;

-le développement de la production d'énergie d'origine renouvelable, en particulier via l'énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques, notamment en toiture des logements ;

- l'installation de bornes de recharges de véhicules électriques, d'un système de co-voiturage et de gestion des places de parking mises à disposition en temps réel ;

- ainsi que la digitalisation du quartier via l'utilisation des dernières technologies en la matière et la mise à disposition d'une application pour les résidents facilitant leur mobilité, le suivi et pilotage de leur consommation et de leur production électrique et la création d'un lien social au sein du nouveau quartier.

Actuellement, plus de 3.700 appartements, 600 locaux commerciaux et de vastes zones et installations communes sont en cours de construction sur une superficie de 31 hectares. Grâce à une conception durable intégrant approvisionnement en énergie renouvelable et digitalisation, " Das Neue Gartenfeld" évitera 1.100 tonnes de CO2 par an, atteignant, avec dix ans d'avance, les objectifs climatiques fixés par le gouvernement fédéral allemand pour les villes et les quartiers.

Ce projet de long terme -plus de 20 ans- s'inscrit pleinement dans la feuille de route d'Engie d'accélérer la transition énergétique grâce notamment aux énergies renouvelables et les infrastructures d'énergie décentralisées.