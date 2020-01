Engie et EIYP signent un partenariat stratégique pour le solaire en Inde

(Boursier.com) — Engie et Edelweiss Infrastructure Yield Plus Fund (EIYP) annoncent la signature d'un partenariat stratégique relatif aux actifs solaires en Inde.

Engie vendra à EIYP et à Sekura Energy Limited, une société du portefeuille d'EIYP, une participation de 74% dans 12 actifs solaires totalisant 813 MWc de capacités installées. La finalisation de cette transaction, soumise aux conditions habituelles liées à ce type d'opération, devrait intervenir au cours du premier semestre 2020 et permettra à Engie de réduire sa dette nette de plus de 400 millions d'euros.

En Inde, comme dans beaucoup d'autres pays, Engie met en oeuvre toutes ses capacités d'ingénierie pour concevoir, financer et construire des capacités de production d'énergie renouvelable. Une fois ces capacités construites, Engie cède partiellement sa participation et conserve l'exploitation et la maintenance de l'actif. La valeur créée par cette stratégie Develop Build Share Operate (DBSO) permet de décupler l'impact du potentiel de développement solaire et éolien dans de nombreux pays.

Cette opération marque le début d'un partenariat stratégique entre Engie et EIYP, dont l'objectif est de renforcer une plateforme solaire en pleine croissance.

Engie conservera son rôle industriel de premier plan en restant en charge du développement, de la construction et de l'exploitation des centrales solaires actuelles et futures.