Engie et Eiffage remportent deux marchés du Grand Paris Express

(Boursier.com) — Engie Solutions, à travers ses filiales Axima Concept (mandataire) et Ineo UTS, et Eiffage, via sa filiale Eiffage Energie Systèmes, viennent de remporter, en groupement, deux marchés pour la réalisation du système de ventilation, désenfumage et décompression du tronçon sud de la ligne 15 et du prolongement sud de la ligne 14.

Le montant de ces deux marchés s'élève à 56 millions d'euros selon la répartition suivante : 31 ME pour Engie Solutions et 25 ME pour Eiffage Energie Systèmes.

Long de 33 kilomètres, le tronçon sud de la ligne 15, compris entre la gare de Pont de Sèvres et celle de Noisy-Champs, intégrera 16 gares et 38 ouvrages annexes.

Concernant la ligne 14, les opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée à la RATP par la Société du Grand Paris portent sur le prolongement souterrain de 14 kilomètres (tunnel monotube à 2 voies) d'Olympiades à l'aéroport d'Orly. Ce nouveau tronçon comprendra 7 gares et 12 ouvrages annexes.

Ces deux contrats prévoient les études, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service des équipements de ventilation de tunnel et de décompression, pour la sécurité des usagers.

Au-delà des exigences techniques, le contrat implique l'organisation d'une logistique de chantier complexe en milieu urbain dense, dans le respect d'une planification très contrainte. Ces projets intègrent une forte dimension environnementale afin de minimiser l'impact des travaux ; ainsi qu'une dimension sociétale avec un engagement pour l'insertion professionnelle et une collaboration étroite avec des PME.