Engie et EDP Renováveis baptisent leur joint-venture Ocean Winds

Engie et EDP Renováveis baptisent leur joint-venture Ocean Winds









(Boursier.com) — Engie et EDP Renováveis ont annoncé en 2019, la création d'une joint-venture détenue à parts égales par les deux entreprises et spécialisée dans l'éolien en mer, posé et flottant.

Cette entreprise est l'investisseur exclusif chargé de saisir toutes les occasions qui se présenteront au niveau mondial en matière d'éolien offshore. Elle ambitionne de devenir l'un des 5 plus grands opérateurs de parcs éoliens en mer du monde en s'appuyant sur les compétences industrielles et la capacité de développement de ses deux entreprises mères.

Les deux partenaires ont décidé de nomme cette entreprise Ocean Winds (OW).

Le bruit du vent

Le nom OW a été sélectionné de manière originale... Engie et Edpr ont réuni une équipe de scientifiques qui ont retranscrit les sonorités du vent en alphabet latin. Pour cela, ils ont conçu un algorithme et une machine capables de retranscrire à la lettre près des enregistrements de vent prélevés en haute mer 48 heures durant. Les deux lettres revenant le plus souvent étant le O et le W. Il semblait donc tout naturel de baptiser l'entreprise Ocean Winds.

OW compte déjà plus de 200 employés et prévoit d'atteindre 300 employés d'ici la fin de l'année. Forte de plus d'une quinzaine de nationalités différentes, cette équipe sera composée de personnes hautement qualifiées, comptant près d'un tiers de femmes et 99% de contrats fixes.

Renforcer des positions

Spyros Martinis, directeur général d'OW, commente : OW a été créée pour capitaliser sous une seule et même bannière l'expérience et le savoir-faire de deux entreprises reconnues du secteur des énergies renouvelables, dans le but de devenir un leader de l'éolien en mer. Nous partageons la même vision du rôle des énergies renouvelables en général, et de l'éolien offshore en particulier, dans le modèle énergétique émergent. La création d'une entreprise qui combine l'expérience et les ressources de deux acteurs nous permettra de renforcer notre position de leader sur le marché, à un moment où la transition devient de plus en plus nécessaire .

Rappelons qu'EDP Renováveis est un leader mondial du secteur des énergies renouvelables et le 4e producteur mondial d'énergie éolienne. Disposant d'un solide pipeline de développement, d'actifs de premier ordre et d'une capacité opérationnelle à la pointe du marché, EDPR a connu un développement exceptionnel ces dernières années. Il est présent sur 14 marchés internationaux : Belgique, Brésil, Canada, Colombie, France, Grèce, Italie, Mexique, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Royaume Uni et États-Unis.

Créée en 2019, OW est une joint-venture détenue à 50/50 par les sociétés mères EDPR et Engie. Les deux entreprises sont convaincues que l'éolien en mer constitue un axe de développement-clé de la transition énergétique mondiale et qu'il est voué à une croissance rapide et une compétitivité accrue. Pour s'y préparer, les deux entreprises ont réuni l'intégralité de leurs portefeuilles présents et à venir sous la même bannière.