Engie et Covestro signent un contrat de fourniture d'énergie verte en Belgique

(Boursier.com) — Covestro couvrira près de la moitié de ses besoins futurs en électricité en Belgique grâce à l'énergie éolienne. L'entreprise a conclu un contrat PPA (Power Purchase Agreement) avec ENGIE, le plus grand producteur d'énergie renouvelable du pays. À partir du jeudi 1er avril 2021, le fournisseur d'énergie va fournir environ 45 % des besoins en électricité de Covestro, à Anvers, produit par 15 éoliennes situées dans quatre parcs éoliens terrestres récemment construits, tous faisant partie du partenariat avec le Groupe Conquest, baptisé Conquest4Wind P5.

Le nouvel accord, connu sous le nom de Corporate PPA, couvre une capacité de 39 mégawatts. Ce qui équivaut à l'approvisionnement énergétique d'environ

30 000 foyers et réduit l'empreinte carbone de Covestro en Belgique de plus de 38.500 tonnes de CO? par an, soit l'équivalent des émissions d'environ 20.000 voitures.

La production dans l'industrie chimique est traditionnellement consomatrice en énergie. Covestro y voit une incitation à prendre ses responsabilités et à réduire à la fois sa consommation d'énergie et les émissions de CO? de ses usines et de ses processus. Grâce à diverses innovations technologiques et à un système de gestion de l'énergie agréé, Covestro a déjà considérablement augmenté son efficacité énergétique et réduit les émissions liées à sa production. L'entreprise s'est fixé pour objectif de réduire de moitié ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2025 par rapport à 2005 et en ce qui concerne l'énergie restante dont elle a besoin, de s'approvisionner majoritairement en énergie éolienne.

"Le nouveau contrat d'approvisionnement est une étape importante dans la conversion de notre production à l'utilisation d'énergies renouvelables" a déclaré Georg Wagner, directeur général chez Covestro à Anvers.