Engie et ArianeGroup collaborent dans l'hydrogène renouvelable liquéfié

(Boursier.com) — Engie et ArianeGroup signent un accord de collaboration dans le domaine de l'hydrogène renouvelable liquéfié afin d'accélérer la décarbonation des transports lourds et longue distance.

Engie et ArianeGroup mettent ainsi à profit leurs expertises et leurs technologies de pointe dans l'hydrogène pour :

- élaborer et tester la technologie de liquéfaction optimisée avec le développement d'un liquéfacteur d'hydrogène sur le site industriel d'ArianeGroup à Vernon (Eure) ;

- développer ensuite une offre de produits et de services sur la chaîne de l'hydrogène liquéfié, en priorité pour les applications maritimes et fluviales.



ArianeGroup maîtrise les systèmes de propulsion fondés sur l'hydrogène liquide et les infrastructures sols associées depuis plus de 40 ans grâce à l'aventure Ariane. A ce titre, il emploie plus d'un millier de personnes en France et en Allemagne travaillant quotidiennement sur les technologies hydrogène. En outre, ArianeGroup opère sur son site de Vernon (Eure) le plus grand centre d'essais hydrogène en Europe.

Les fusées Ariane ont permis à ArianeGroup de faire partie des rares sociétés au monde maîtrisant les systèmes et solutions fondés sur l'hydrogène liquéfié , commente André-Hubert Roussel, CEO d'ArianeGroup qui ajoute : A l'heure où l'hydrogène devient un élément clé des plans de relance en France, en Allemagne et pour le Green Deal européen, nous sommes impatients d'engager des projets concrets avec nos partenaires industriels ainsi qu'avec les collectivités locales et les acteurs institutionnels. Les innovations en cours dans le secteur des lanceurs, comme le moteur ultra-bas coût Prometheus, vont encore accélérer la capacité d'ArianeGroup de rendre accessible à tous des technologies et solutions hydrogène 100% européennes .

Engie met ses compétences dans le domaine des gaz liquides au service de ce programme de recherche et développement ambitieux. L'objectif est d'élaborer des solutions technologiques qui permettront de viabiliser l'utilisation de l'hydrogène liquide et d'offrir des solutions innovantes et intégrées à ses clients du secteur du transport lourd et longue distance. De plus, Engie est déjà engagé dans le développement de solutions à base d'hydrogène renouvelable pour le transport intensif.