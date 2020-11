Engie EPS unit ses forces avec Fiat Chrysler

Engie EPS unit ses forces avec Fiat Chrysler









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — FCA Italy SpA, filiale à 100% de Fiat Chrysler Automobiles, et Engie EPS, acteur technologique italien du stockage d'énergie et de la mobilité électrique, ont conclu un protocole d'accord visant à créer une joint venture, pour devenir un leader dans le domaine de la mobilité électrique en Europe. Cette entreprise commune pourra s'appuyer sur les ressources financières et l'empreinte industrielle de FCA et sur le savoir-faire technologique et le portefeuille de propriété intellectuelle d'Engie EPS. Les deux entreprises unissent leurs forces "pour avancer dans la nouvelle ère d'une mobilité plus durable, en proposant des solutions et des services innovants pour rendre l'accès à la mobilité électrique facile et pratique pour tous". La société nouvellement créée offrirait une gamme complète de produits et de solutions pour les conducteurs de véhicules électriques, telles que des infrastructures de recharge résidentielles, commerciales et publiques, ainsi que des offres d'énergie verte, qui permettront aux clients de recharger à leur domicile et dans n'importe quel point de recharge public à travers l'Europe avec un simple abonnement à un tarif mensuel fixe.

Un nouvel acteur technologique italien de la mobilité électrique verrait ainsi le jour, avec un accès à un portefeuille comptant des centaines de brevets et de secrets industriels, une solide équipe d'ingénieurs en électronique et d'ingénieurs système et une présence industrielle consolidée dans le secteur automobile. Cette joint venture bénéficierait ainsi de la contribution des deux partenaires en termes de propriété intellectuelle, de ressources humaines et d'actifs financiers, et se concentrerait sur des solutions innovantes et disruptives pour le marché européen de la mobilité électrique. L'opération envisagée représenterait une étape stratégique importante dans l'évolution des portefeuilles de produits des deux groupes et constituerait une étape majeure dans la levée des barrières à la transition vers la mobilité électrique en Europe.

"La signature de ce protocole d'accord est le résultat d'une coopération fructueuse de trois ans entre les deux sociétés, qui a permis la mise en oeuvre de projets véritablement disruptifs, comme l'introduction de la borne de recharge easyWallbox développée en exclusivité pour FCA, un dispositif de recharge facile d'utilisation et fonctionnant en mode 'plug-and-play', le projet pilote 'Vehicle-to-grid' récemment lancé et des offres de recharge innovantes pour les consommateurs", a déclaré Mike Manley, Directeur Général de Fiat Chrysler Automobiles.

L'opération envisagée est soumise aux conditions habituelles et à toutes les notifications et approbations nécessaires des autorités et institutions compétentes. Les deux partenaires prévoient la signature de l'ensemble des accords d'ici la fin de l'année et la constitution de la joint venture au premier trimestre 2021.