Engie EPS : une perte nette de 14,8 ME en 2020

(Boursier.com) — En 2020, le chiffre d'affaires de Engie EPS s'élève à 11,1 millions d'euros au 31 décembre, soit une baisse de -45% par rapport à l'année précédente (20,2 ME). Cette diminution est principalement due aux restrictions mondiales contre la Covid-19 et aux retards importants qui en résultent tant dans le développement que dans l'exécution des projets.

Contrairement à la diminution du chiffre d'affaires, au 30 mars 2021, le carnet de commandes et les contrats sécurisés s'élèvent à 173 millions de dollars et 700 MWh aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique. Le pipeline a augmenté de 46% au cours de la même période, atteignant 1.004 millions d'euros.

Engie EPS compte 136 employés de 18 nationalités différentes. Les investissements en R&D se sont élevés à 3,3 ME, comprenant les dépenses et les montants capitalisés, en augmentation de près de 7% par rapport à l'année dernière.

L'Ebitda représente une perte de -8,42 ME en 2020 (-5,73 ME en 2019). Le résultat net au 31 décembre 2020 est stable par rapport à 2019. Il passe à -14,81 ME (-14,64 ME un an plus tôt).

La position financière nette à fin 2020 a diminué. Elle est passée à -21,3 ME (-8,1 ME au 31 décembre 2019.) Par ailleurs, Engie EPS a obtenu une ligne de crédit de 10 ME auprès de la Société Générale afin de financer ses besoins en fonds de roulement 2021-2022, sa R&D et ses investissements en capital.

Pour Engie EPS, 2020 a été une année extraordinaire . Le management explique : Malgré les restrictions mondiales contre la Covid-19 et les retards qui en résultent dans le développement et l'exécution des projets, qui ont eu un impact sur les revenus de l'exercice 2020, en baisse de 45%, les activités de Giga Storage et Solutions Industrielles suivent une trajectoire claire vers un rebond important en 2021 et l'atteinte des objectifs fixés pour 2022 . En outre, la Joint-Venture avec Stellantis progresse et l'activité eMobility se développe plus rapidement que prévu.

Engie EPS soutient activement la revue stratégique d'Engie annoncée en septembre 2020.