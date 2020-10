Engie EPS : un système de stockage d'énergie à base d'hydrogène en Grèce

(Boursier.com) — Engie EPS met son savoir-faire technologique au service du développement d'un système de stockage d'énergie à base d'hydrogène en Grèce. Le groupe annonce la présentation de son système de stockage d'énergie à base d'hydrogène construit avec sa technologie propriétaire à Agkistro, en Grèce. Le site d'Agkistro, présenté en octobre lors d'un événement qui s'est déroulé en présence de nombreux représentants des autorités grecques et de la communauté technique et universitaire, a été développé dans le cadre du projet européen EU-H2020 REMOTE 'Remote area Energy supply with Multiple Options for integrated hydrogen-based Technologies'. Le projet vise à montrer les avantages des technologies basées sur l'hydrogène pour le stockage d'énergie renouvelable dans les zones isolées et hors réseau et a été récompensé comme le meilleur projet d'énergie renouvelable dans la catégorie Innovation de la Semaine Européenne de l'énergie durable 2020.

La technologie Engie EPS permettra à Horizon S.A., une entreprise d'énergie renouvelable grecque, d'alimenter une unité de transformation agroalimentaire autonome en énergie. Une partie de l'énergie produite par la centrale hydroélectrique voisine appartenant à Horizon sera transformée en l'hydrogène ; cet hydrogène sera ensuite stocké et reconverti en électricité en fonction des besoins en électricité de l'usine.