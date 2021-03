Engie EPS : un choix de référence pour les micro-réseaux US

Engie EPS : un choix de référence pour les micro-réseaux US









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Engie EPS a été sélectionné pour le développement d'un nouveau système de stockage d'énergie basé à Anza, en Californie, confirmant encore une fois "la compétitivité et l'excellence dans le segment des Solutions Industrielles". Ce nouveau système fonctionnera en synergie avec le système de stockage d'énergie déployé par Engie EPS en 2020, permettant ainsi d'optimiser les performances du micro-réseau mis en service en décembre de l'année dernière. La technologie de pointe fournie par Engie EPS permettra d'accroître la capacité de stockage du micro-réseau jusqu'à 4,8 MVA et 9,6 MWh - un système d'une taille susceptible à elle-seule de fournir une réserve de puissance verte pour une production thermique pouvant atteindre 150 MW.

Le système de stockage d'énergie d'Engie EPS permettra d'accroître la résilience du micro-réseau pour améliorer la stabilité du réseau pendant l'écrêtage de la demande de pointe, mais également de maximiser l'intégration d'une production photovoltaïque de 4,6 MWc que générera environ 8,9 GWh d'énergie solaire par an. Venant alimenter les charges critiques et de secours, ce système de stockage d'énergie favorisera également une transition homogène vers un fonctionnement hors-réseau en cas de panne d'électricité.

"C'est le dernier d'une longue série de succès dans le continent américain, venant confirmer la compétitivité d'Engie EPS qui a, non seulement sécurisé 600 MWh de projets en développement sur ce marché très compétitif, mais qui affiche également une solide réputation d'excellence dans le déploiement de micro-réseaux complexes. Nos 15 années d'expérience en micro-réseaux nous permettent d'intégrer tous types de sources d'énergie, associant la production thermique traditionnelle aux énergies renouvelables, pour offrir à nos clients le plus haut niveau de performance et de fiabilité avec un mix énergétique plus vert", selon Carlalberto Guglielminotti, Directeur général d'Engie EPS. La phase de réalisation du projet a débuté et la mise en service est prévue pour novembre.