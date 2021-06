Engie EPS : toujours pas de dividende en vue

(Boursier.com) — Engie EPS SA informe ses actionnaires que, compte tenu du contexte de l'épidémie de Covid-19, son Assemblée générale mixte se tiendra à huis clos le vendredi 25 juin à Paris à 10h30. Cette décision a été prise en application des dispositions concernant les règles de réunions et de délibération des Assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires "BALO" le 21 mai, bulletin numéro 61. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions, les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée. L'avis de réunion ainsi que le rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions peuvent être consultés sur le site internet de la société (www.engie-eps.com) rubriques Investors/ Annual General Meeting 2021. Les documents d'information préparatoires à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables à compter du 4 juin 2021 sur le site internet de la société.

L'Assemblée débutera avec la Journée Investisseurs. Elle comprendra une présentation des activités et de la stratégie de la société. Elle sera entièrement enregistrée. Cet enregistrement sera mis à disposition sur le site internet d'ENGIE EPS rubriques Investors/ Annual General Meeting 2021. Une réunion investisseurs interactive par webcast avec une session interactive de Questions/ Réponses aura lieu après l'Assemblée. Les détails pour la connexion, le lien pour le webcast et la présentation seront disponibles sur le site internet de la société.

En particulier, la perte de l'exercice financier s'élevant à 13.206.661 euros sera affectée au compte "report à nouveau". Il sera rappelé aux actionnaires qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

En revanche, il sera proposé aux actionnaires de fixer à la somme maximale de 150.000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d'administration pour l'exercice 2021, cette allocation devant être applicable pour chaque exercice ultérieur jusqu'à décision contraire prise par une assemblée générale ordinaire.

Plusieurs renouvellements de mandats ainsi que la politique de rémunération des dirigeants seront portés à l'examen des actionnaires.