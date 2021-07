Engie EPS : Taiwan Cement Corporation a finalisé l'acquisition de 60,48% du capital social

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Taiwan Cement Corporation, société cotée à la Bourse de Taïwan (" TCC " ; TWSE : 1101) a finalisé aujourd'hui l'acquisition de 60,48% du capital social d'Engie EPS, par l'intermédiaire de sa filiale détenue à 100%, Taiwan Cement Europe Holdings B.V. La Transaction a été réalisée moyennant un prix d'acquisition total d'un montant d'environ 132 millions d'euros (payé en numéraire), représentant un prix de 17,10 euros par action et une valeur d'entreprise de plus de 240 millions d'euros.

Avec la réalisation définitive de la Transaction et tel qu'approuvé par l'assemblée générale des actionnaires du 25 juin 2021, Engie EPS est renommée "NHOA" (le changement de dénomination prenant effet ce jour). Le nouveau code mnémonique sur Euronext (NHOA:PA) sera effectif à partir de demain, 21 juillet 2021.

Le nouveau site internet de NHOA est en ligne à l'adresse www.nhoa.energy

Le Conseil d'administration de NHOA s'est réuni ce jour afin de délibérer sur les points suivants : (i) prise d'acte de la démission, à effet de ce jour, des représentants d'ENGIE en tant que membres du Conseil d'administration (y compris M. Thierry Kalfon, Président du Conseil) et (ii) nomination (par voie de cooptation) de M. Nelson Chang, M. Jong-Peir Li, Mme Feng-Ping Liu et Mme Chia-Jou Lai en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration de NHOA, ainsi que de Mme Cheng Ming Chang en tant qu'administratrice indépendante, aux côtés des trois administrateurs indépendants actuels de NHOA (M. Romualdo Cirillo, M. Luigi Michi et le Pr. Veronica Vecchi). M. Nelson Chang a été nommé Président du Conseil d'administration. Ces cooptations sont soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires de NHOA.

Le Conseil d'administration de NHOA, dans sa nouvelle composition, a également approuvé la nomination de M. Carlalberto Guglielminotti en tant que Directeur Général du groupe.

TCEH déposera, avant la fin du mois de juillet 2021, auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres en circulation de NHOA non encore détenus par TCEH, au même prix de 17,10 EUR par action.

Ainsi qu'indiqué dans son communiqué de presse du 19 mai 2021, TCEH a annoncé son intention de maintenir NHOA cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris et ne pas envisager de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'Offre.

Le Conseil d'administration de NHOA se réunira afin d'émettre un avis motivé sur l'intérêt de l'Offre et les conséquences de celle-ci pour NHOA, ses actionnaires et ses employés, sur la base du rapport de l'expert indépendant mandaté et du projet préparé par le comité ad hoc.

Au cours de la première réunion du conseil, Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général de NHOA, a précisé qu'à l'issue de la signature de l'accord entre TCC et ENGIE, tel que mentionné pendant l'Assemblée générale annuelle du 25 juin 2021, la direction de NHOA a initié une revue complète du Plan stratégique à long terme annoncé en 2019, afin d'actualiser les objectifs à court et long terme de l'entreprise et de définir une structure visant à guider la croissance et le développement futurs dans le contexte des nouveaux horizons avec TCC.

Carlalberto Guglielminotti présentera le résultat de cette revue stratégique, dénommé "Masterplan 10x", lors de la réunion du Conseil d'administration prévue le 22 juillet 2021.

Le Masterplan Day, incluant une réunion investisseurs par webcast et une session de questions/réponses interactive suivies par une conférence de presse, est prévu le 23 juillet 2021.