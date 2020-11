Engie EPS : succès à Singapour

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Engie EPS annonce la réussite du test d'acceptation pour le système de stockage d'énergie basé sur l'hydrogène situé sur le site de décharge de Semakau, à Singapour. Le projet de Semakau a été mis au point dans le multi-fluide micro-réseau par ENGIE Lab Singapour et par la Nanyang Technological University (NTU), dans le cadre du programme Energy Integration Demonstrator — Singapore. Ce projet de micro-réseau hybride représente la plus grande plateforme de test et de recherche construits en zone tropicale.

Dotée par Engie EPS d'un système hydrogène 'Power-to-Power', l'initiative REIDS-SPORE micro-réseau a pour but de démontrer les avantages des micro-réseaux et de tester l'intégration des sources d'énergie solaire, éolienne, et thermique, le stockage et le power-to-gas. L'objectif est de démontrer la complémentarité des énergies bas carbone ainsi que de fournir une plateforme de test et de recherche dans ces technologies.

L'équipement installé par Engie EPS est composé de trois parties : un système à hydrogène Power-to-Power, fondé sur une technologie exclusive d'Engie EPS et lui-même composé d'un système à électrolyse pour convertir l'eau et l'électricité en hydrogène (Power-to-Gas) ; un système de pile à combustible qui reconvertit l'hydrogène en électricité (Gas-to-Power) ; stockage d'hydrogène et d'oxygène d'environ 2 MWh.

Engie EPS soutiendra Engie Lab Singapour dans la réalisation de tests supplémentaires et coopérera avec Engie Lab Singapour pour garantir les meilleures performances du système. Après un démarrage réussi, l'inauguration du site de Semakau a été fixée au 26 novembre.