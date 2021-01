Engie EPS : signature des accords pour la JV avec FCA Italy

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — FCA Italy, filiale à 100% de Stellantis et Engie EPS ont signé l'ensemble des accords, y compris la convention d'investissement et pacte d'actionnaires, pour la création d'une Joint-Venture dans le secteur de la mobilité électrique. Ces conventions ont été signées conformément au protocole d'accord annoncé le 12 novembre 2020.

La Joint-Venture proposera une gamme complète de produits et de solutions telles que des infrastructures de recharge résidentielles, commerciales et publiques, ainsi que des abonnements de recharge d'énergie et des technologies Vehicle-to-Grid, pour rendre l'accès à la mobilité électrique "plus facile et pratique pour tous".

La réalisation effective de la transaction devrait avoir lieu dans les prochains mois et est soumise aux conditions suspensives habituelles, y compris l'obtention des autorisations par les autorités de concurrence compétentes.