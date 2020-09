Engie EPS s'allie à FCA et Terna

(Boursier.com) — Engie EPS, FCA et Terna ont présenté le projet pilote Vehicle-to-Grid (V2G) de mobilité électrique au siège de l'Heritage Hub, à l'intérieur du domaine de Mirafiori FCA à Turin. Une fois achevé, ce projet deviendra le plus important projet V2G au monde. L'installation V2G, située sur l'esplanade logistique de Drosso, a été inaugurée lors d'une conférence internationale qui s'est tenue en présence du Ministre du Développement Economique Stefano Patuanelli, des représentants des Commissions Parlementaires concernées, des plus hauts représentants de la Région du Piémont et de la Ville de Turin, ainsi que de nombreux autres invités institutionnels et journalistes nationaux et internationaux. Au cours de la conférence, FCA, Engie EPS et Terna ont présenté le projet V2G en décrivant ses caractéristiques et ses modalités de fonctionnement.

L'installation V2G de Mirafiori est un projet '100% made in Italy'. Cette installation représente une opportunité concrète pour le système industriel italien de jouer un rôle de premier plan dans le développement de l'avenir de la mobilité durable. Celle-ci est le résultat du travail conjoint de trois entreprises leaders dans leurs secteurs qui, grâce à l'utilisation d'une technologie innovante, commencent à expérimenter une solution de recharge bidirectionnelle bénéficiant d'une agrégation physique en un seul point d'interconnexion au réseau électrique et qui soit en mesure d'interagir avec d'autres ressources énergétiques sur place.

La technologie V2G permet aux véhicules d'échanger l'énergie avec le réseau de manière intelligente, ce qui en fait une ressource précieuse pour la gestion du système électrique national par Terna. En effet, cette technologie contribue à la création d'un système plus durable et représente une opportunité d'optimiser les coûts d'exploitation des véhicules au profit des consommateurs finaux ainsi qu'une possibilité concrète de contribuer à un système électrique plus durable.

La technologie bidirectionnelle - qui permet à la fois de recharger sa voiture et de renvoyer de l'électricité au réseau - fonctionnera de manière efficace lorsque la voiture et l'infrastructure de recharge parleront un langage commun, ce qui est l'objet de l'expérimentation lancée avec l'inauguration de l'installation.