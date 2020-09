Engie EPS : quelle organisation en cas de sortie d'Engie ?

Engie EPS : quelle organisation en cas de sortie d'Engie ?









(Boursier.com) — A l'occasion de sa publication semestrielle, Engie EPS a évoqué l'annonce par le Conseil d'administration d'Engie d'une revue stratégique de ses actifs, avec une possible cession de sa participation dans Engie EPS.

Engie EPS précise qu'Engie a réaffirmé que les 3 grands projets de stockage d'énergie aux Etats-Unis, qui représentent plus de 130 millions de chiffre d'affaires pour les années à venir, continueront à être développés conjointement par les deux entreprises. Pour le futur, les deux entreprises continueront de développer conjointement les projets qu'elles considèrent comme mutuellement avantageux , commente Engie EPS

Par ailleurs, si Engie décidait de céder sa participation à la suite de sa revue stratégique, Engie a réaffirmé son soutien financier continu jusqu'à la réalisation d'une potentielle opération , indique Engie EPS.

Enfin, Engie EPS assure vouloir continuer de s'appuyer sur son savoir-faire et les succès commerciaux obtenus au cours de ces dernières années, aussi bien avec le Groupe Engie que sans lui, et d'être un acteur de premier rang dans le stockage d'énergie et les solutions de mobilité électrique .

En Bourse, suite à l'annonce d'Engie, le titre Engie EPS a décroché de 15,5% à 9 euros.