Engie EPS : mise au point avant une conférence virtuelle

(Boursier.com) — Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général, Giuseppe Artizzu, Executive Director Global Strategy, et Andrea Rossi, Directeur Financier d'Engie EPS, participeront et présenteront à la conférence virtuelle de Nice organisée par la Société Générale, qui se tiendra les 27 et 28 mai 2020. En amont de cette conférence et de la réunion investisseurs interactive par webcast qui suivra l'assemblée générale annuelle d'Engie EPS, prévue le 1er juillet 2020, le groupe donne déjà quelques informations.

D'abord, tout en reconnaissant l'amélioration de la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 et l'assouplissement progressif des mesures de distanciation sociale, Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général, souligne que la préoccupation première d'Engie EPS reste la santé de ses collaborateurs et de leurs familles. C'est pour cette raison qu'Engie EPS a lancé le 30 avril le FamilyWorking Manifesto : une nouvelle façon de travailler à distance qui place la famille au centre des préoccupations, en équilibrant vie familiale et vie professionnelle. En parallèle, en collaboration avec l'IRCCS Ospedale San Raffaele, qui fait partie du groupe San Donato, et pour assurer le plus haut niveau de sécurité aux collaborateurs d'Engie EPS et à leurs familles, Engie EPS a conclu la reconfiguration de tous ses bureaux et locaux industriels, et mettra à disposition de tous les collaborateurs la possibilité d'effectuer test sérologique pour le COVID-19 et screening avancés avec support dédié.

Malgré la pandémie de COVID-19 et l'environnement de marché volatil qui en résulte et qui a contribué au retrait des objectifs 2020, Engie EPS dit "progresser dans l'exécution du nouveau Plan Stratégique à Long Terme, avec le fort soutien d'Engie".

Du fait des récents développements, notamment la sélection d'Engie pour développer et exploiter en pleine propriété une installation d'énergie solaire d'une capacité de 60 MWAC couplé à 240 MWh de stockage sur batteries, sur l'île d'Hawaï, le Pipeline d'Engie EPS a augmenté à 766 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à celui communiqué en mars 2020 avec les résultats annuels 2019, et comprend :

- plus de 500 MWh, pour plus de 100 millions d'euros, d'appels d'offres aux USA remportés avec Engie et où Engie EPS est fournisseur exclusif de systèmes de stockage ;

- plus de 1.000 MWh, pour plus de 200 millions d'euros, d'appels d'offres pour lesquels Engie EPS est présélectionnée au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Europe ; et

- jusqu'à 25 MW de projet Vehicle-to-the-Grid (V2G), regroupant jusqu'à 700 véhicules électriques, dont la construction en phase pilote a commencé la semaine dernière avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA), et qui sera la plus grande installation V2G du monde.

En fonction de l'ampleur des perturbations économiques provoquées par la pandémie de COVID-19, des retards dans la mise en service de ces projets sont possibles, et conformément à l'information publiée le 19 mars 2020, Engie EPS mettra à jour - si nécessaire - les orientations 2022 lorsque la situation liée au COVID-19 aura été surmontée.