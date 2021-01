Engie EPS : la nouvelle feuille de route sera présentée le 18 février

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 'Technology Revolution Day' d'Engie EPS se tiendra le jeudi 18 février dans un format entièrement numérique. A cette occasion, Engie EPS présentera sa feuille de route technologique jusqu'au 2023. L'événement sera diffusé sur le site de la société (www.engie-eps.com).

Après avoir entièrement achevé sa feuille de route technologique jusqu'au 2020, Engie EPS dévoilera le futur positionnement technologique en aval des nouveaux brevets et innovations déposés. Au cours des 3 dernières années, nous avons développé une plateforme technologique unique, avec des systèmes de stockage d'énergie renouvelable qui se sont démontrés compétitifs à l'échelle mondiale et, en partenariat avec FCA, avec des solutions innovantes pour accélérer la diffusion de la mobilité électrique. La feuille de route technologique au 2023 marquera un nouveau chapitre de cette évolution, point de rencontre définitif entre stockage d'énergie et e-mobility, dans le but de révolutionner le paradigme de la transition énergétique , a expliqué Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général de Engie EPS.

Les valeurs qui ont inspiré la nouvelle Feuille de Route Technologique sont : excellence, vitesse et durabilité environnementale.