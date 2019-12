Engie EPS inaugure une unité de stockage d'énergie renouvelable à Lifou

(Boursier.com) — Engie EPS a mis en service un système de stockage de 5 MWh dans le cadre du projet "Lifou 100% énergie renouvelable 2020", développé par le principal fournisseur d'énergie de Nouvelle-Calédonie et filiale du groupe Engie, EEC Engie.

Le projet, mené en trois étapes, a pour objectif de couvrir, à horizon 2020, l'ensemble des besoins en énergie de l'île de Lifou à partir de sources renouvelables. L'inauguration de l'unité de stockage a lancé la deuxième étape, marquant un tournant dans la transition énergétique de l'île.

La solution fournie par Engie EPS sera intégrée aux systèmes de production d'énergie solaire et éolienne installés au cours de la première étape du projet et à ceux qui seront mis en oeuvre en 2020 (troisième étape). La technologie d'Engie EPS stabilisera les productions éolienne et solaire, naturellement intermittentes, en assurant leur parfaite intégration dans le réseau énergétique de Lifou.

Grâce à sa capacité de 5 MWh, l'unité de stockage fournira à Lifou 100% d'énergie verte pendant plusieurs heures par jour et stockera l'excédent d'énergie fournie par les centrales solaires et éoliennes pour la restituer au réseau en fonction des besoins. Le système de gestion de l'énergie innovant mis en oeuvre par Engie EPS permettra également d'éteindre les générateurs diesel de l'île lorsque la demande en énergie sera entièrement couverte par la production solaire ou éolienne, sans aucun risque pour la stabilité du réseau. Ce mode de fonctionnement, nommé "grid-forming", permet de minimiser l'utilisation de combustible et d'optimiser la contribution des énergies renouvelables.