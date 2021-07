Engie EPS : Goldman Sachs s'est allégé

Engie EPS : Goldman Sachs s'est allégé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 juillet à l'AMF, la société de droit de l'état du Delaware The Goldman Sachs Group, Inc. a déclaré avoir franchi en baisse, le 2 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Engie EPS. Elle détient indirectement par l'intermédiaire de la société Goldman Sachs & Co. LLC qu'elle contrôle, 106 actions Engie EPS représentant autant de droits de vote, soit 0,001% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Engie EPS hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.

A cette occasion, la société Goldman Sachs International a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

Au titre du règlement général, la société The Goldman Sachs Group, Inc. a précisé détenir, indirectement par l'intermédiaire de la société Goldman Sachs & Co. LLC qu'elle contrôle, 106 actions Engie EPS (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) au titre d'un contrat "swap", à dénouement en espèces, arrivant à échéance le 30 juillet 2021, portant sur autant d'actions Engie EPS.