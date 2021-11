Engie : encore du soutien

(Boursier.com) — Engie grimpe encore de 1,2% à 13,32 euros ce lundi, alors que le broker Morgan Stanley vise désormais un cours de 18 euros sur le dossier, contre 12 euros auparavant. Le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 46,9 MdsE, soit une hausse de 20,6% en organique, à fin septembre. L'EBIT a atteint 4,1 MdsE contre 5,3 MdsE, en hausse organique de 57%, soutenu par une performance robuste et un contexte de marché favorable. Engie a fait état au passage d'une forte génération de cash-flow, en hausse de 1 MdE à 5,3 MdsE.

Le groupe a révisé à la hausse à cette occasion sa guidance 2021, avec un résultat net récurrent part du Groupe attendu entre 3,0-3,2 MdsE contre 2,5-2,7 MdsE précédemment. Engie vise aussi un EBITDA 2021 entre 10,8 et 11,2 MdsE et un EBIT entre 6,1 et 6,5 MdsE.

La direction d'Engie a réaffirmé sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65% à 75% du résultat net récurrent part du groupe. Pour rappel, le groupe a introduit un dividende plancher à 0,65 Euro par action pour la période 2021-2023... Parmi les autres avis de brokers, Oddo BHF avait déjà ajusté la mire sur le dossier de 16 à 17 euros avec un avis à 'surperformer'.