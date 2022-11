Engie : en forme, les analystes revoient leur copie

(Boursier.com) — En hausse de 1,55% à 14,2 euros, Engie confirme ses gains de jeudi après une solide publication trimestrielle. Oddo BHF a réitéré sa recommandation 'surperformer' sur le titre avec une cible ajustée de 17 à 17,5 euros. Sur les niveaux actuels, et compte tenu de son hypothèse de dividende, le groupe se traite sur un niveau de rendement implicite proche de 10% pour l'exercice en cours et supérieur à 7% pour les deux prochaines années. En termes relatif, Engie se traite avec une décote d'environ 30% sur son secteur, soit proche de son plus haut historique, souligne le broker.

De son côté, la Deutsche Bank ('achat') a relevé son objectif de 15 à 16 euros, évoquant une nouvelle solide série de résultats, avec une très bonne performance de l'activité trading. Enfin, Goldman Sachs a revalorisé le dossier de 19,5 à 21,7 euros tout en confirmant son avis 'achat'.