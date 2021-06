Engie : des consommateurs de plus en plus verts !

(Boursier.com) — Engie s'engage auprès de la Commission européenne à accompagner les consommateurs à réduire leur empreinte carbone. En effet, Engie a répondu à l'European Union Green Consumption Pledge Initiative, de la Commission Européenne, dont l'objectif est d'inciter les entreprises à prendre des engagements volontaires pour faciliter la production et la consommation durables. Engie prend plusieurs "engagements verts" pour réduire son empreinte carbone et celle de ses clients et des consommateurs.

Seul énergéticien sélectionné jusqu'à présent par la Commission Européenne dans cette phase pilote, Engie rejoint les entreprises Décathlon, Lego ou encore L'Oréal. Le groupe a pris 4 engagements...

D'une part, Engie compte augmenter globalement la part d'énergie renouvelable dans la production d'électricité de 31% en 2020 à 58% en 2030, ne plus utiliser de charbon comme combustible en Europe d'ici 2025 et accélérer les investissements dans les renouvelables. L'objectif du Groupe est d'installer 3 GW de capacité supplémentaire en 2021, puis 4 GW par an de 2022 à 2025 et enfin 6 GW à partir de 2026.

D'autre part, Engie voudrait atteindre 300.000 clients Green+1 en France (électricité 100% renouvelable et certifiée par des Garanties d'Origine directement auprès des producteurs nationaux) d'ici fin 2024.

Ensuite, Engie compte donner plus de moyens à ses consommateurs pour les aider à réduire leur consommation d'énergie, avec notamment Mon Programme pour Agir (objectif de 1,2 million de clients adhérent) en France qui récompense les économies d'énergie.

Enfin, Engie rendra compte de l'évolution de ces objectifs et des autres engagements du groupe dans son rapport intégré.

Engie, leader de l'éolien et du solaire en France, promeut un modèle de consommation moins énergivore et basé sur les énergies renouvelables. En France, le Groupe s'engage d'ores et déjà auprès de ses clients en proposant un mix énergétique déjà composé à plus de 70 % par des énergies renouvelables et des offres de fourniture d'énergie décarbonée et de maîtrise des consommations à destination de ses clients particuliers. Tous les nouveaux contrats d'électricité incluent l'électricité verte : pour chaque kWh d'électricité consommé, l'équivalent en électricité renouvelable est injecté sur le réseau. Engie propose aussi des contrats d'électricité d'origine 100% hydraulique et éolienne, à partir de sites de production exclusivement installés en France. Par ce biais, Engie s'engage dans une démarche en faveur de l'écologie et du local, dans la continuité de sa stratégie présentée au premier semestre 2021 et de l'engagement du groupe à atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2045.