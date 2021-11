Engie : D-Day pour Equans

(Boursier.com) — Jour J pour Engie. C'est ce mardi que le groupe doit recevoir les offres fermes pour Equans, la branche de services multi-techniques, dont il pourrait tirer plus de 6 milliards d'euros. Après le retrait de Spie, ils ne sont plus que trois en lice : Bouygues, Eiffage ainsi que Bain Capital associé à Fimalac.

Comme révélé par le JDD ce week-end, Marc Ladreit de Lacharrière a conclu un accord avec le fonds américain pour mettre la main sur Equans. Interrogé hier sur 'Europe1', le patron de Fimalac estime qu'"Equans est une superbe affaire avec un management de très haute qualité et un personnel hautement qualifié". Il compte jouer un 'rôle important' et veut "devenir l'actionnaire de référence, c'est-à-dire qui reste sur le long terme avec l'entreprise et détiendra 20% du capital". Le dirigeant n'a pas tari d'éloges sur Equans : "C'est une entreprise dans les services, donc le secteur dans lequel nous avons opéré avec succès depuis une trentaine d'années. Enfin, ce sont des métiers du 21e siècle, liés à la transition énergétique, et l'ADN de Fimalac est d'aller vers les métiers nouveaux".

Equans emploie près de 74.000 personnes, et rassemble une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management).

Quelque soit le repreneur sélectionné, il devra convaincre l'Etat français, premier actionnaire d'Engie avec près de 24% du capital.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté la mire de 13 à 13,5 euros avec un avis à 'conserver' sur le dossier Engie.