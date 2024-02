(Boursier.com) — Engie consolide ses positions à 14,70 euros ce lundi, alors que le groupe a rehaussé ses objectifs 2024 après avoir publié des résultats 2023 en progression, tirés par ses activités dans la gestion de l'énergie et les renouvelables. Malgré la baisse des prix de marché au cours des derniers trimestres et compte tenu de la croissance embarquée de GEMS dans la contribution de nos activités, Engie anticipe désormais un résultat net récurrent part du Groupe 2024 à un niveau compris entre 4,2 et 4,8 milliards d'euros contre une fourchette de 3,8 à 4,4 MdsE annoncée précédemment.

L'EBIT hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 7,5 à 8,5 MdsE (contre 7,2 à 8,2 MdsE auparavant). Des objectifs toutefois inférieurs aux résultats 2023... Engie continue de viser une notation de crédit "strong investment grade" et un ratio de dette nette économique sur EBITDA inférieur ou égal à 4x à long terme.

En 2023, la société a réalisé un EBITDA hors nucléaire de 13,7 milliards d'euros, en hausse brute de 12,5% et de 12,7% en organique, pour un chiffre d'affaires de 82,6 milliards d'euros, en baisse de 12,0% en brut et 11,4% en organique. L'EBIT hors nucléaire, qui s'est élevé à 9,5 milliards d'euros, a enregistré une hausse brute de 18,2% et de 18,3% en organique. Enfin, le résultat net récurrent part du Groupe s'est élevé à 5,4 milliards d'euros contre 5,2 MdsE en 2022.

Le Conseil d'administration a réaffirmé la politique de dividende du groupe visant à distribuer 65 à 75% du résultat net récurrent part du Groupe et incluant un dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période de 2024 à 2026. Pour l'année 2023, le Conseil d'administration propose de distribuer 65% du résultat net récurrent part du Groupe, représentant un dividende de 1,43 euro par action. Cette proposition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 30 avril 2024.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank reste à l'achat sur Engie, tout en ajustant son cours cible de 17 à 16 euros.